Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 16.08.2022, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Dornierstraße Ecke Messerschmittstraße in Vechta zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 41-jährigen Fahrradfahrerin und einem unbekannten männlichen PKW-Fahrer. Die männliche Person befuhr mit einem weißen Geländewagen die Messerschmittstraße und übersah die auf der Dornierstraße fahrende Fahrradfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei verletzt sich die Fahrradfahrerin. Der PKW-Fahrer verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Vor Ort sei ein unbekannter männlicher Fahrradfahrer gewesen, welcher sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben könnte. Hinweise von weiteren Zeugen vom Verkehrsunfall nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verdacht Fahren unter berauschenden Mitteln Am Sonntag, den 21.08.2022, gegen 00:20 Uhr, konnte die Polizei Vechta einen 24-jährigen aus Vechta mit seinem PKW in der Luisenstraße anhalten und kontrollieren. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der Verdacht begründet werden, dass er möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein entsprechender Drogenvortest bekräftigte den Verdacht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Einfluss - infolge Alkohol Am Sonntag, 21.08.2022, gegen 02:55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger mit seinem Pkw die Große Straße. Bei der Verkehrskontrolle konnte bei dem FZ-Führer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Wert von 1,92 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Trunkenheit im Verkehr - Am Sonntag, 21.08.2022, gegen 03:55 Uhr, wird ein 24 jähriger Osnabrücker in der Osterdammer Straße schlafend bei laufendem Motor in seinem PKW angetroffen. Gegenüber der eingesetzten Beamten gibt der Beschuldigte an, gefahren zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es folgte eine Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt.

