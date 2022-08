Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 19./20.08.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 19.08.2022, in der Zeit zwischen 17 Uhr bis 17:58 Uhr kam es auf dem Parkplatz neben der Drogerie Müller in der Weserstraße in Friesoythe zu einem Parkplatzunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Pkw der Marke DACIA am Heck. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1000 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell