Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, 18. August 2022, um 23.44 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Autofahrer auf der Osnabrücker Straße und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Holzunterstand fängt Feuer

Am Donnerstag, 18. August 2022, um 10.40 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Holzunterstandes in der Jägerstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Unterstand, in dem auch Holz gelagert war, in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

