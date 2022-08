Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Steinfeld - Diebstahl

Am Mittwoch, 17. August 2022, gegen 11.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Paket aus einem Auslieferungsfahrzeug eines Paketzustellers. Das Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Straße Im Fang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Diebstahl

Am Mittwoch, 17. August 2022, zwischen 11.00 Uhr und 11.10 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Großen Straße ein Paket, das zuvor durch einen Zusteller vor der Haustüre einer Frau abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Dienstag, 16. August 2022, 22.30 Uhr bis Mittwoch, 17. August 2022, 10.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Kreuzweg auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie aus einem unverschlossenen Schuppen ein mittels Rahmenschloss verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Raleigh, Cardiff 8. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 17. August 2022, 03.45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Vechta mit einem Kleinkraftrad die Harmer Straße ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem verfügte das Fahrzeug nicht über ein gültiges Kennzeichen. Der 18-Jährige versuchte dann zunächst zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später in einem angrenzenden Wald gestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Dienstag, 16. August 2022, 17.00 Uhr fuhr eine 51-jährige Frau aus Bakum mit ihrem Pedelec auf dem Geh-/Radweg der Dornierstraße in Fahrtrichtung Stresemannstraße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw wollte aus der Messerschmittstraße in die Dornierstraße fahren. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der querenden Pedelec-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde die 51-Jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Frau und den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, 17. August 2022, 21.15 Uhr befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Lohne mit seiner 12-jährigen Mitfahrerin die Brägeler Straße in Fahrtrichtung Brägel. Auf dieser Strecke kreuzte unvermittelt ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Der 60-Jährige und die 12-Jährige erlitten durch den Sturz leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Beleidigung und Tätlicher Angriff

Am Mittwoch, 17. August 2022, gegen 16.00 Uhr, wurde der Polizei ein 61-jähriger Mann aus Freistatt gemeldet, der einen Taxifahrer sowie andere Passanten am Neuen Markt beleidigt hatte. Der Sachverhalt wurde aufgenommen und anschließend erhielt der Mann einen Platzverweis, dem er nicht nachkam. Der Platzverweis musste durchgesetzt werden, wogegen er sich erheblich wehrte. Dabei versuchte er die Polizeibeamten zu schlagen. Schließlich konnte er jedoch unter Kontrolle gebracht werden. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Der Mann musste in Gewahrsam genommen werden und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

