Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 16. August 2022, 18.00 Uhr und Mittwoch, 17. August 2022, 7.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Personen das Starkstromkabel eines Baukrans. Dieser befand sich auf einer Baustelle in der Straße Pingel-Anton. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Emstek - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 16. August 2022, 8.00 Uhr und Mittwoch, 17. August 2022, 12.15 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Person durch ein offenstehendes Fenster in ein Wohnhaus der Straße Feldkamp und entwendete Bargeld sowie eine Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Emstek - Versuchter Einbruch

Am Dienstag, 9. August 2022, 18.00 Uhr und Mittwoch, 10. August 2022, 7.30 Uhr versuchten bislang unbekannte Personen in ein Büro eines Gebäudekomplexes in der Straße Am Markt einzubrechen. Das Vorhaben misslang und das Gebäude wurde nicht betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 14. August 2022, 16.00 Uhr und Montag, 15. August 2022, 4.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen in der Bether Straße ein verschlossen abgestelltes Fahrrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 17. August 2022, um 13.38 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Garel mit seinem Kraftradrad auf der Garreler Straße in Richtung Garrel und hielt an, um an der Einmündung nach links in die Straße Pämerhauk abzubiegen. Der nachfolgende 37-jähriger Autofahrer aus Friesoythe fuhr daraufhin auf. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 17. August 2022, um 16.50 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Industriestraße in Richtung Varrelbuscher Straße und hielt an der Einmündung. Als er einfuhr, kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden 72-jährigen Pedelecfahrer aus Garrel, welcher den Geh- und Radweg in Richtung Garrel Ortskern befuhr. Der Garreler wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch. 17. August 2022, um 17.20 Uhr, fuhren eine 21-jährige Autofahrerin aus Garrel und eine 29-jährige Autofahrerin aus Lindern auf der Garreler Straße in Richtung Garrel. Die 21-jährige, vorausfahrende Garrelerin musste verkehrsbedingt bremsen. Trotz Bremsvorgang und einem Ausweichversuch, kam es zum Auffahrunfall. Die 29-jährige Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell