Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 05. August 2022, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Große Straße, das weiße Pedelec des Herstellers FLYER, Modell GoTour 7.10, einer 69-Jährigen aus Vechta. Das Damenrad war im Tatzeitraum bei der Propsteikirche abgestellt. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt über eine 8-Gang-Kettenschaltung. Schutzbleche und Sattel sind schwarz. Zudem verfügt das Fahrrad über eine Fahrradtasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Stoppelmarkt - Diebstahl eines PKW-Kennzeichens

Zwischen Sonntag, 14. August 2022, 21.00 Uhr, und Montag, 15. August 2022, 01.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Holzhausen das vordere PKW-Kennzeichen inklusive Halterung eines schwarzen Mercedes-Benz E 280 CDI. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Stoppelmarkt - Unterschlagung eines Zylinders

Am Montag, 15. August 2022, zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr, erlaubte ein 47-jähriger Mann aus Vechta im Außenbereich des Niedersaachsenzeltes einem ihm unbekannten Mann, seinen Zylinder aufzusetzen. Der Mann entfernte sich jedoch mit dem Hut und konnte durch den Geschädigten nicht wieder aufgefunden werden. Die Person war ca. 25 Jahre alt, 180cm groß und schlank gewesen, hatte ein westeuropäisches Aussehen und sprach Hochdeutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Stoppelmarkt - Unterschlagung eines Mobiltelefons

Am Montag, 15. August 2022, zwischen 22.00 Uhr und 00.00 Uhr, fiel einem 47-Jährigen aus Osnabrück in einem Fahrgeschäft sein Mobiltelefon aus der Hosentasche. Es handelt sich dabei um ein schwarzes SONY Experia XA 2 ohne Schutzhülle. Auf der Rückseite ist ein Werder-Bremen-Aufkleber angebracht. Eine Nachsuche nach dem Gerät verlief erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt auch hier die Polizei in Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Stoppelmarkt - Unterschlagung von Bargeld

Am Sonntag, 14. August 2022, gegen 00.10 Uhr, hob ein 36-Jähriger aus Dinklage am EC-Automaten auf dem Stoppelmarktgelände Geld ab. Beim Auszahlvorgang kam es zu einer Fehlermeldung. Ein bislang unbekannter Mann nahm das Geld an sich und behauptete, es sei sein Eigentum. Der 36-Jährige verließ sich aufgrund der vorausgegangenen Fehlermeldung auf diese Aussage. Im Nachgang musste er jedoch feststellen, dass es trotz der Fehlermeldung des EC-Automaten eine Abbuchung von seinem Konto gegeben hatte, und der Mann das Bargeld des Dinklagers unberechtigterweise an sich genommen hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall-Flucht / Zeugenaufruf

Am Dienstag, 16. August 2022, gegen 02.45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw des Herstellers AUDI A1 Sportback die Bergstruper Straße in Vechta aus Richtung Langförden kommend in Fahrtrichtung Goldenstedt und überfuhr zunächst den dortigen Kreisverkehr. Anschließend fuhr das Fahrzeug über den Grünstreifen und den hieran angrenzenden Fuß-/Radweg in den Wegeseitenraum. Hierbei wurde mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 400 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle wurde diverse Trümmerteile des Pkw aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 16. August 2022, kam es gegen 23.40 Uhr auf der Ravensberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Vechta befuhr die Ravensberger Straße aus Richtung Oyther Straße kommend in Fahrtrichtung Universität. Aus bislang unbekannter Richtung fuhr in dieser Situation ein bislang unbekannter Fahrer eines älteren schwarzen Pkw Kombi in die Füchteler Straße ein, ohne den Vorrang des Fahrradfahrers zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl von Bargeld

Am Mittwoch, 10. August 2022, kam es gegen 15.40 Uhr im Pfarrheim im Nurrepfad zum Diebstahl von Bargeld: Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Landjugendraum Bargeld aus einer dort befindlichen Kasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Sonnenschirms

Zwischen Samstag, 13. August 2022, 14.00 Uhr, und Sonntag, 14. August 2022, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Dammer Straße den bei einer dortigen Gaststätte aufgestellten "BITBURGER"-Sonnenschirm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Goldenstedt OT Lutten - Brand einer Garage mit angeschlossenem Carport

Am Dienstag, 160 August 2022, gegen 15.30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einer Garage in der Wiesenstraße zu einem Feuer. Das Feuer breitete sich über die Garage bis auf das sich hieran anschließende Carport aus, wodurch dieses erheblich beschädigt wurde. Vier in der Garage befindliche Oldtimer sowie sämtliches Inventar wurden durch den Brand zerstört. Die entstandene Schadenshöhe wird auf 100.000 Euro geschätzt. Der 70-Jährige Anwohner wurde durch eine Verpuffung leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Löscharbeiten waren 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt und Lutten vor Ort.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 16. August 2022, kam es gegen 11.00 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Melle befuhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte zunächst, nach links in die Küstermeyerstraße abzubiegen. Aufgrund einer Sperrung der Küstermeyerstraße entschied sie sich um und setzte ihre Fahrt auf der Bahnhofstraße geradeaus fort. Plötzlich querte eine 32-jährige Frau aus Lohne mit ihrem E-Scooter die Bahnhofstraße von rechts kommend. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Lohnerin schwer verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 16. August 2022, kam es vermutlich zwischen 06.00 und 08.00 Uhr in Lohne, Vechtaer Straße, dortige Einmündung zur Lindenstraße, zu einem Verkehrsunfall: Ein 57-jähriger Fahrer eines grauen AUDI A3 Sportback aus Siedenburg befuhr die Vechtaer Straße aus Lohne kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Lindenstraße stieß er mit seinem Fahrzeug gegen eine am linken Fahrbahnrand befindliche Straßenlaterne. Diese wurde dadurch erheblich beschädigt. Der Siedenburger entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und meldete sich erst Stunden später bei der Polizei in Sulingen. Um den Unfallhergang klären zu können, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich unter Tel.: (04442) 808460 bei der Polizei in Lohne zu melden.

