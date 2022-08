Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Montag, 15. August 2022, begann der Stoppelmarkt um 10:00 Uhr. Erfahrungsgemäß wurden an diesem Tag viele überregionale Besucherinnen und Besuchern erwartet. Um 11.00 Uhr gab die Stadt Vechta in einem Festzelt ihren alljährlichen Empfang für geladene Gäste.

Das Besucheraufkommen war ab den Mittagsstunden so hoch, dass sich zu diesem Zeitpunkt ca. 80.000 Gäste auf dem Stoppelmarktgelände befanden.

Am späten Abend und in den frühen Morgenstunden kam es zu einigen - zum Teil wechselseitigen - Körperverletzungsdelikten. Darüber hinaus wurden ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und sieben Diebstahlstaten sowie eine Beleidigung polizeilich bekannt.

Außerdem kam es auch zu zwei Tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte, nachdem Platzverweise ausgesprochen wurden. In einem der beiden Fälle trat ein 30-Jährger einem Polizeibeamten gegen die Schläfe und beleidigte ihn. Im weiteren Verlauf bespuckte er während der medizinischen Versorgung den Rettungsdienst.

Ab 02:00 Uhr lichtete sich das Besucherfeld langsam, so dass die Zelte und Fahrgeschäfte nach und nach den Betrieb einstellten. Ab 4.00 Uhr waren nur noch wenige Besucherinnen und Besucher auf dem Stoppelmarkt zu finden.

Zu zwei weiteren Vorfällen am Rande des Stoppelmarktes sucht die Polizei außerdem Zeugen, die Hinweise den Personen geben können:

Am Montagnachmittag, um 17.14 Uhr, kam es unweit des Stoppelmarktes, im Visbeker Damm, oberhalb des Bahnhofes auf einem Parkplatz, zu einem versuchten Raubdelikt. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versuchte einem 51-jährigen Mann die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Dabei fasste der Unbekannte dem Mann in den Nacken und drehte seinen Arm um. Als dieser sich daraufhin aus dem Griff befreien konnte und sich umdrehte, floh der Unbekannte ohne Diebesgut, gemeinsam mit einer weiblichen Person, zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde bei der Tat leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Mann wurde beschrieben als ca. 35 Jahre alt und dunkelhäutig. Er hatte schwarze Haare und trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Hose und weiße Turnschuhe. Er sprach mit einem türkischen Akzent. Die unbekannte Frau wurde beschrieben als ca. 40 bis 50 Jahre alt, mit weißer Bluse, blauer Jeans und weißen Turnschuhen.

In einem weiteren Fall am Rande des Stoppelmarktes, schritten couragierte Zeugen ein, nachdem einem 30-jährigen Mann das Handy geraubt wurde. Die Tat ereignete sich gegen 1.25 Uhr auf der Straße Holzhausen, ca. 100m vor dem Wasserwerk. Das 30-jährige Opfer verließ das Stoppelmarktgelände und wollte zu Fuß nach Hause. Kurz vor dem Wasserwerk wurde das Opfer von mindestens zwei Männern unvermittelt in einen Graben gestoßen und in den Schwitzkasten genommen. Dabei entrissen sie ihm das Mobiltelefon und flüchteten. Zwei Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und nahmen die Verfolgung der Tatverdächtigen auf. Es gelang den beiden 26-jährigen Männern aus Visbek und Vechta das Handy des Opfers zurückzuerlangen. Sie versuchten auch, die Tatverdächtigen an der Flucht zu hindern. Dabei hielt nach bisherigen Erkenntnissen einer der Zeugen einen Tatverdächtigen an dessen Rucksack fest, welcher schließlich von diesem zurückgelassen wurde. Der tatverdächtige Mann mit Rucksack wurde als ca. 17 bis 22 Jahre alt, schlank, ca. 175 cm, mit südländischen Aussehen beschrieben. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine kurze Hose. Der andere Tatverdächtige wurde beschrieben als ca. 170-175 cm groß, mit südländischen Aussehen, ca. 17 bis 22 Jahre alt. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine lange Hose. Nach bisherigen Erkenntnissen ist das Opfer nicht verletzt worden. Die Polizei dankt den beiden couragierten Zeugen für ihr beherztes Einschreiten.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

