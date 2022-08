Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, den 12. August 2022, gegen 13.00 Uhr und Montag, den 13. August 2022, um 10.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Personen mehrere Bereiche und Gegenstände auf dem Schulhof des Gymnasiums am Hansaplatz mit Farbe besprüht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung an Bagger

Zwischen Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 16.00 Uhr und Montag, den 15. August 2022, gegen 06.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Scheibe eines Baggers beschädigt. Der Bagger befand sich zur Tatzeit in einem abgezäunten Bereich in der Straße Am Kronsberg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 15. August 2022, gegen 14.25 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem PKW die Barßeler Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 15. August 2022, gegen 08.43 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Bösel mit seinem Auto die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe und wollte nach links abbiegen. Ein 19-jähriger aus Bösel, der sich mit seinem Pkw dahinter befand, fuhr daraufhin auf. Der Fahrer aus Bösel erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

