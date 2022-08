Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Der Stoppelmarkt-Sonntag begann um 11.00 Uhr nach dem traditionellen Gottesdienst. Die Besucherinnen und Besucher feierten ausgelassen und friedlich. Die Polizeibeamtinnen und -beamten mussten in diesem Zeitraum lediglich drei Ermittlungsverfahren auf dem Stoppelmarkt einleiten. Dabei handelte es sich um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, eine Beleidigung und einmal Inverkehrbringen von Falschgeld.

Gegen 02:30 Uhr hatten die meisten Gäste den Markt verlassen.

Außerdem entwendeten bislang unbekannte Personen am Vorabend, zwischen Samstag, 13. August 2022, 22.18 Uhr und Sonntag, 14. August 2022, 4.10 Uhr, ein verschlossen, an einem Baum am Stoppelmarkt, abgestelltes Pedelec der Marke Raleigh. An dem Fahrrad war eine Fahrradtasche samt Inhalt angebracht. Ein weiteres E-Bike wurde am Freitag, 12. August 2022, zwischen 21.00 Uhr und 22.30 Uhr entwendet. Es handelte sich dabei um ein E-Bike der Marke Gazelle. Es stand verschlossen in der Nähe des Taxistandes des Stoppelmarktes West. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Am Sonntag, 14. August 2022, gegen 8:30 Uhr, fand zudem ein Zeuge einen schwarzen Audi A6 in der Straße Beim Hohen Kreuze im Straßengraben liegend. Auf dem Feld neben der Straße wurde ein Parkplatz für Stoppelmarktbesucher eingerichtet. Der Zeuge vermutete einen Verkehrsunfall und wollte nachsehen, ob es dem Fahrer gut gehe. Dort fand er dann neben dem Fahrzeug einen schlafenden Mann. Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei ergab sich der Verdacht, dass der Mann das Auto unter Einfluss von Alkohol in den Graben gefahren haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug war beschädigt und wurde abgeschleppt. Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

