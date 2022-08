Cloppenburg/Vechta (ots) - Auch am Samstag, 13. August 2022, öffnete der Stoppelmarkt um 13.00 Uhr für seine Besucherinnen und Besucher seine Tore. Wie in den Jahren vor Pandemiebeginn war erfahrungsgemäß an diesem Tag mit einem starken überregionalen Besucherandrang zu rechnen. Am Abend war der Besucherzustrom so hoch, sodass von ca. 100.000 Personen auf dem Stoppelmarktgelände ausgegangen wurde. Insgesamt mussten ...

mehr