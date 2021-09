Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Tatverdächtige nach Sachbeschädigung an mehreren Pkw gestellt

Schwerin (ots)

Am heutigen Tage, gegen 02:40 Uhr, erhielt das Polizeihauptrevier Schwerin den Hinweis, dass es in der Dr.-Hans-Wolf-Straße zu einer Sachbeschädigung an dort geparkten Pkws gekommen sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Beamten drei deutsche Tatverdächtige im Alter von 17-20 Jahren feststellen. Die Tatverdächtigen waren alkoholisiert. Nach ersten Erkenntnissen wurden an vier Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgebrochen. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter Telefon 0385- 51802224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

