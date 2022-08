POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland / OT Ramsloh - Diebstahl - Am 12.08.2022, in der Zeit von 10:00h bis 18:00h, entwendet ein bislang unbekannter Täter das vordere Kennzeichen eines VW, der DLRG Ortsgruppe Saterland, welcher am "Hollener See" in 26683 Ramsloh abgestellt war. Wer Hinweise zum Diebstahl machen kann möge sich bitte mit der Polizei in Friesoythe (0449193160) in Verbindung setzen. Barßel - Verkehrsunfall ...

mehr