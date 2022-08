Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 13.08.2022, in der Zeit von 07.00 bis 16.10 Uhr, wurde ein an der Westallee in Cloppenburg abgestellter Nissan Micra durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- / Ausparken beschädigt. Am Nissan entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg 04471 / 18600.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 13.08.2022, gegen 14.50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken einen Ford Ranger in Emstek. Dieser stand ordnungsgemäß auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße. Durch den Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg 04471 / 18600.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 13.08.2022, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw die Straße Hohe Tannen in Cloppenburg. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,67 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Lindern - Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Am Samstag, 13.08.2022, gegen 21.50 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Linderner mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg entlang der Peheimer Straße in Lindern. Kurz vor der Einmündung "Zum Ostentor" stand ein Pkw auf dem Grünstreifen zwischen dem Geh-/Radweg und der Fahrbahn. Als der Radfahrer den Pkw passierte, touchierte er diesen. Dadurch entstand geringer Sachschaden am Pkw. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,22 Promille. Daraufhin wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell