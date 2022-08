Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung zum Stoppelmarkt: Korrekturmeldung zum Datum des u.a. Diebstahls

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Freitag, 12. August 2022, öffnete der Stoppelmarkt um 13.00 Uhr seine Tore für die Besucherinnen und Besucher. Gegen Abend war der Besucherzulauf so hoch, so dass von ca. 80.000 Personen auf dem Stoppelmarktgelände ausgegangen wird, die ausgelassen feierten oder über den Markt schlenderten.

Ab 03:00 Uhr verließen immer mehr Besucherinnen und Besucher den Stoppelmarkt, so dass die Zelte und Fahrgeschäfte nach und nach schlossen.

Im Verlauf des Tages und der Nacht kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Verhältnis zur Besucherzahl zu einer eher geringen Zahl von Straftaten, sodass von einem weitestgehend friedlichen Verlauf gesprochen werden kann.

So wurden in diesem Zeitraum insgesamt vier Körperverletzungsdelikte, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Sachbeschädigung polizeilich bekannt.

Am Vorabend entwendeten bislang unbekannte Personen in der Zeit zwischen Donnerstag, 11. August 2022, 18.00 Uhr und Freitag, 12. August 2022, 1.15 Uhr, ein schwarzes Herren- und ein schwarzes Damen-E-Bike der Marke Bavatus, welche am Taxistand in der Nähe des Stoppelmarktgeländes verschlossen abgestellt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell