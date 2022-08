POL-CLP: Pressemeldung der Polizei für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Falschgeld in Verkehr gebracht Am Mittwoch, 10. August 2022, gegen 18.00 Uhr, versuchte ein 22-jähriger Tatverdächtiger aus Damme bei einem Einkauf in einem Drogeriegeschäft in der Mühlenstraße mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Der aufmerksamen Kassiererin fiel das Falsifikat auf und alarmierte die Polizei. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde auf Antrag der ...

mehr