Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW geöffnet und Kleinkraftrad in Brand gesetzt

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Nachdem unbekannte Personen die Beifahrertür eines in der Rochusstraße abgestellten PKW geöffnet hatten, durchsuchten sie diesen nach Wertgegenständen und entwendeten Kaugummis. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch (10. August), 20.30 Uhr, auf Donnerstag (11. August), 06.50 Uhr. Gegen 07.30 Uhr erhielt die Polizei zudem Kenntnis über ein ausgebranntes Kleinkraftrad, das von einer Zeugin in einem Grünstreifen in der Nähe Haus Horrig aufgefunden wurde. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, klärt nun die Kriminalpolizei, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

