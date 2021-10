Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Biebertal: Vollbrand eines Nebengebäudes am Hofgut Schmitte mit hohem Sachschaden

Gießen (ots)

Rodheim-Bieber: Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Vollbrand eines Nebengebäudes im Bereich des Hofensembles aus dem 15. Jahrhundert, welches sich aktuell im Umbau zu einer Veranstaltungslocation befindet. Gegen 02:15 Uhr (Sommerzeit) kam es aus aktuell ungeklärter Ursache zu einem Vollbrand eines an das Herrenhaus angrenzenden Nebengebäudes. Die zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis in die frühen Morgenstunden mit den umfangreichen Löscharbeiten beschäftigt. Glücklicherweise ist das gesamte Anwesen aufgrund der Umbauarbeiten aktuell unbewohnt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 500.000,-EUR geschätzt. Die Ursachen zur Brandentstehung sind Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

T. Hahn, Polizeiführer vom Dienst

