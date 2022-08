Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch nach Diebstahl der Haustürschlüssel

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Donnerstag (11. August) beabsichtigte eine ältere Frau gegen 14.45 Uhr einen Supermarkt an der Parkhofstraße aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin wurde sie auf der Parkhofstraße in Höhe eines Kiosks von drei unbekannten Frauen angesprochen, die sie in ein Gespräch verwickelten. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Frauen, nicht nur die Adresse der Seniorin zu erfahren, sondern sie auch so abzulenken, dass es ihnen gelang, aus einer mitgeführten Tasche der alten Dame unbemerkt die Haustür- und Wohnungsschlüssel zu entwenden. Als diese gegen 16.25 Uhr zu ihrer Wohnung am Saarweg zurückkehrte, fiel ihr auf, dass die Schlüssel fehlten. Zwischenzeitlich waren unbekannte Personen in die Wohnung der älteren Dame eingedrungen und hatten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld, Schmuck sowie persönliche Ausweisdokumente. Die unbekannten Frauen, die den Schlüsseldiebstahl begingen, waren etwa 30 Jahre alt und hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Die Täterin, die hauptsächlich das Gespräch führte, sprach fließend Deutsch mit einem unbekannten Akzent, war zirka 170 Zentimeter groß und trug ein schwarzes Kleid. Sie hatte hellblond gefärbte, lange Haare und war schlank. Eine weitere Täterin war etwa 155 Zentimeter groß und kräftig. Sie hatte braune Haare und war mit einem weißen T-Shirt und einem grauen Rock bekleidet. Auch die dritte Komplizin trug einen grauen Rock. Wer hat die Taten beobachtet oder kann weitere Hinweise geben? Wem sind zwischen 14.45 Uhr und 16.25 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Saarwegs aufgefallen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell