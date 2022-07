POL-MG: Katalysator Diebstahl im Ortsteil Waldhausen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch, 13. Juli, die Eingangstüre und Teile der Fassade am Amtsgericht Rheydt beschmiert. Dabei handelt es sich um zwei Hakenkreuze und einen Spruch, der einen Aufruf zur Gewalt beinhaltet. Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 6.30 Uhr die Schmierereien an dem Gebäude. Die kurz ...

mehr