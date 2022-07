POL-MG: Nachtrag zu "Hakenkreuz-Schmiererei am Amtsgericht - Zeugensuche"

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Alsstraße haben bislang unbekannte Täter Bargeld und elektronische Geräte gestohlen. Es muss zwischen Montag, 11. Juli, 16.30 Uhr und Dienstag, 12. Juli, 7.10 Uhr, gewesen sein, als sie gewaltsam die Eingangstür aufhebelten und sich so Zugang zu dem Objekt verschafften. Sie durchsuchten diverse Schränke und Schubladen und flüchteten anschließend mitsamt der Beute in unbekannte Richtung. Hinweise ...

