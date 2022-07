Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus zwei KFZ

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Unbekannte Personen schlugen die Scheibe an einem KFZ ein, welches in der Straße An der Burg abgestellt war. Sie stahlen aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse samt Inhalt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag (09. Juli), 17 Uhr, und Sonntagmorgen (10. Juli), 08.10 Uhr. Aus einem an der Straße Im Bruch abgestellten Wagen entwendeten Diebe zwischen dem 04. Juli und dem 10. Juli eine Aktentasche, einen Fahrzeugschein sowie ein Impfzertifikat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell