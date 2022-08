POL-HS: Kleinkraftrad gestohlen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - Zwischen Dienstagabend (09. August), 20.15 Uhr, und Mittwochmorgen (10. August), 09.15 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür einer Gaststätte an der Straße In der Schley auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

