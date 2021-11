Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnen geraten aus unbekannter Ursache in Brand

Wolfsburg (ots)

Söllingen, OT Twieflingen, Lindenweg

28.11.2021, 04.48 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am frühen Sonntagmorgen zwei Mülltonnen an einem Wohnhaus in der Straße Lindenweg in Brand. Die beiden Mülltonnen werden durch den Brand vollständig zerstört.

Ein Anwohner war am Sonntagmorgen gegen 04.48 Uhr durch einen lauten Knall geweckt worden. Als er aus dem Fenster schaute sah er eine große Flamme unter dem Vorbau eines Wohnhauses und alarmierte die Feuerwehr. Als diese vor Ort erschien hatte der Hausbesitzer die Mülltonnen mit dem Inhalt einer Gießkanne bereits abgelöscht, so dass die Brandbekämpfer die Nachlöscharbeiten übernahmen. Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren mit 30 Kameraden vor Ort.

Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können und bitten um Hinweise an die Polizei in Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell