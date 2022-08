POL-HS: Einbruch in Gaststätte

Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Bereits am 10. Juni kam es auf der Borsigstraße, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Elektrorollstuhlfahrerin. Diese wurde hierbei leicht verletzt. Die Frau fuhr über einen öffentlichen Parkplatz an einer Spielhalle. In dem Moment, als sie hinter zwei parkenden Fahrzeugen vorbeifuhr, fuhr ein ...

mehr