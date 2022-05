Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Feuer in Tiefgarage - Ein Pkw ausgebrannt, umfangreiche Belüftungsmaßnahmen erforderlich

Erkrath (ots)

Samstag, 07.05.2022, 18:03 Uhr, Am Maiblümchen, Erkrath-Unterfeldhaus

Am frühen Samstagabend wurde der Kreisleitstelle Mettmann ein Feuer in einer Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Straße "Am Maiblümchen" in Erkrath-Unterfeldhaus gemeldet. Daraufhin wurden durch die Kreisleitstelle alle drei ehrenamtlichen Löschzüge sowie die hauptamtliche Wache und der Rettungsdienst alarmiert.

Als die ersten Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, schlug ihnen bereits schwarzer Rauch aus der Tiefgaragenabfahrt entgegen.

Die Einsatzleitung ließ umgehend alle Treppenräume und die Wohnungen des Wohnkomplexes auf eine mögliche Verrauchung kontrollieren und gleichzeitig einen Löschangriff in die Tiefgarage vornehmen. Dazu wurden von den Einsatzkräften zwei C-Rohre unter Atemschutz eingesetzt. Das Feuer in der Tiefgarage konnte schnell ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Es stand ein Pkw in Vollbrand. Lediglich in einem Treppenraum wurde eine leichte Verrauchung festgestellt, die unter Vornahme eines Überdrucklüfters entfernt werden konnte. Umfangreicher stellten sich die Belüftungsmaßnahmen in der weiträumigen Tiefgarage dar. Hier wurde zur Unterstützung die Berufsfeuerwehr Düsseldorf mit einem Großlüfter angefordert.

Verletzte gab es nicht zu beklagen und nach Abschluss aller Belüftungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten konnte der Einsatz gegen 21 Uhr beendet werden.

Ursache für das Feuer war Brandstiftung. Ein Verdächtiger konnte noch vor Ort durch die Polizei festgenommen werden.Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell