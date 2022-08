Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollstuhlfahrerin bei Ausparkvorgang verletzt

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Bereits am 10. Juni kam es auf der Borsigstraße, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Elektrorollstuhlfahrerin. Diese wurde hierbei leicht verletzt. Die Frau fuhr über einen öffentlichen Parkplatz an einer Spielhalle. In dem Moment, als sie hinter zwei parkenden Fahrzeugen vorbeifuhr, fuhr ein PKW rückwärts vom Parkplatz und kollidierte mit der rechten Seite des Rollstuhls. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Zustand der Frau. Die 29-jährige gab zunächst an, dass alles in Ordnung sei und stellte erst später fest, dass sie durch den Zusammenstoß diverse Prellungen davongetragen hatte. Die Polizei bittet nun den Fahrer des PKW sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizei zu melden. Der PKW-Fahrer hatte blonde Haare, war etwa 26 Jahre alt und augenscheinlich Deutscher. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell