Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl im Supermarkt

Heinsberg (ots)

Eine 85-jährige Frau aus Heinsberg wurde am Samstag, 6. August, zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr, in einem Supermarkt an der Industriestraße bestohlen. Sie hatte dort eingekauft und wurde noch im Kassenbereich von einer weiblichen Person angerempelt. Einige Zeit später bemerkte sie, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren fehlte. Die unbekannte Frau war etwa 163 Zentimeter groß, ungefähr 40 Jahre alt, hatte blonde Haare, die zu einem Bubikopf geschnitten waren und ein rundliches Gesicht. Ob es sich bei der Unbekannten um die Täterin handelt, wird jetzt ermittelt.

Um einen Taschendiebstahl zu verhindern, rät die Polizei:

- Rechnen Sie in Menschenmengen, z.B. im Supermarkt, immer damit, dass jemand Sie ablenken möchte, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch. - Tragen Sie Ihre Tasche nah am Körper und Wertgegenstände wie Bargeld und EC Karten separat davon in den Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie brauchen. - Notieren Sie niemals Ihre Pin.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell