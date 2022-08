POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Wegberg (ots) - Ein Kabel in unbekannter Länge wurde zwischen dem 4. August (Donnerstag) und dem 8. August (Montag) von einer Baustelle an der Friedrich-List-Allee gestohlen. Die Täter brachen einen Bauzaun auf, um an ihre Beute zu gelangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

