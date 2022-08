Hückelhoven-Brachelen (ots) - Aus einem Pkw, dieser stand in einer Einfahrt an der Pfarrer-Berrenberg-Straße, stahlen unbekannte Täter Münzgeld. Die Tat wurde am Dienstag (9. August) gegen 2.40 Uhr begangen und durch eine Kamera aufgezeichnet. Der Täter war männlich, etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Er war mit einem Kapuzenpullover bekleidet und führte einen Rucksack sowie ein Fahrrad mit sich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

