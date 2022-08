Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld aus Testzentrum entwendet

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr gelangten Unbekannte am Donnerstagnachmittag (11. August) durch ein Fenster in den Innenraum eines Coronatestzentrums in der Gutenbergstraße und entwendeten Bargeld.

