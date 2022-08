Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung der Polizei zum Stoppelmarkt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Traditionell begann der Stoppelmarkt am Donnerstag, um 16.30 Uhr, mit dem großen, historischen Festumzug. Der ca. 2,5 Kilometer lange Umzug, der aus der Innenstadt zum Marktgelände führte, wurde von ca. 60 Gruppen gebildet, die sich aus Motivwagen, Musikvereinen und Fußgängergruppen zusammensetzen.

Gegen 18.30 Uhr eröffnete der Bürgermeister der Stadt Vechta beim Amtmannsbult offiziell den Stoppelmarkt 2022.

Auf dem gut besuchten Festgelände wurde eine insgesamt ausgelassene Stimmung wahrgenommen. Die Polizei stellte im Rahmen der Festlichkeiten auf dem Marktgelände jeweils eine Körperverletzung, eine Beleidigung und eine Sachbeschädigung fest.

Am Rande des Marktgeschehens, im Eingangsbereich zum Bushahnhof Ost (Im Kühl), kam es am Freitag, 12. August 2022 um 00:50, dazu, dass einem 33-jährigen Mann aus Goldenstedt während eines ablenkenden Gesprächs mit einem unbekannten Tatverdächtigen, ein weiterer bislang unbekannter Tatverdächtiger seine Armbanduhr vom Handgelenk entrissen sowie das Mobiltelefon weggenommen wurde. Bei der Uhr handelte es sich um eine Rolex mit blauem Ziffernblatt, blitzförmigem, orangefarbenen Sekundenzeiger und Edelstahlarmband. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten daraufhin. Auf Zuruf des Opfers warf einer der flüchtenden Tatverdächtigen das Mobiltelefon auf den Boden. Der Mann, der das Opfer in ein Gespräch verwickelt hatte, wurde u.a. als ca. 175 cm groß, mit Glatze und Drei-Tage-Bart beschrieben. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und sprach hochdeutsch. Der Mann, der ihm die Uhr entrissen hatte, wurde beschrieben als ca. 185 cm groß, mit schwarzen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einem bordeauxfarbenen T-Shirt und einer bordeauxfarbenen Hose. Durch das Entreißen der Uhr wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise - insbesondere auf die Identität der beiden Tatverdächtigen - nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell