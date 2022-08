Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Falschgeld in Verkehr gebracht

Am Mittwoch, 10. August 2022, gegen 18.00 Uhr, versuchte ein 22-jähriger Tatverdächtiger aus Damme bei einem Einkauf in einem Drogeriegeschäft in der Mühlenstraße mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Der aufmerksamen Kassiererin fiel das Falsifikat auf und alarmierte die Polizei. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss durch einen Richter erlassen. Hier wurden die Polizeibeamten fündig und stellten insgesamt elf gefälschte 50-Euro-Scheine sowie Betäubungsmittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Donnerstag, 11. August 2022, 11.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in einem Verbrauchermarkt in Falkenweg die Geldbörse samt Inhalt einer 48-jährigen aus Vechta, aus deren Handtasche. Ihre Handtasche hatte die Frau im Einkaufswagen abgelegt, als sie Einkäufe tätigte. Anschließend wurde die EC-Karte genutzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Visbek - Diebstahl von Baustelle

Von Dienstag, 9. August 2022, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 10. August 2022, 16.15 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf die Baustelle eines Rohbaus in der Straße Heide. Hier entwendeten sie einen Handkompressor des Herstellers Aerotec, ein Makita Baustellenradio, eine Makita Handkreissäge, einen Einhell Luftdrucktacker und einen Makita Akkuschrauberkoffer incl. Akkus und Ladegerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelecs

Von Mittwoch, 10. August 2022, 16.00 Uhr bis Donnerstag, 11. August 2022, 05.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen in die Garage eines Wohnhauses in der Stresemannstraße und entwendeten ein dort verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Prophete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Damme - Getränkeautomat aufgebrochen

In der Zeit zwischen Dienstag, 2. August 2022, 12.00 Uhr und Donnerstag, 11. August 2022, 12.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person einen Getränkeautomaten in einem Krankenhaus in der Lindenstraße auf. Die Person erbeutete das darin befindliche Geld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 10. August 2022, 23.00 Uhr und Donnerstag, 11. August 2022, 18.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Stein einen Gartentisch und eine Jalousielamelle in der Benediktinerstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Donnerstag, um 20.13 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Alpirsbach die Straße Am Stadtmuseum, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nach gefährlicher Körperverletzung: Jugendlicher Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am 12. Juli 2022 kam es im Stadtpark zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 23-jährigen Mannes (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5272046). Im Zuge dessen wurde Anfang August gegen den Jugendlichen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Haftbefehl durch einen Richter erlassen. Der Aufenthaltsort des Jugendlichen war zunächst unbekannt. Am Mittwoch, 10. August 2022, haben Polizeibeamte ihn im Mehrgenerationenpark in Cloppenburg antreffen und festnehmen können. Er wurde am gestrigen Tag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der Jugendliche steht darüber hinaus im Verdacht für eine Vielzahl von Straftaten seit August 2021 verantwortlich zu sein. Hierunter fallen u.a. Straftaten wie Körperverletzungen, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahlstaten und Beleidigungen. In den meisten Fällen handelte er aus einer Gruppe weiterer Tatverdächtiger heraus. Darunter fallen auch folgende Ereignisse: Vorfall im Verbrauchermarkt der Cappelner Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5243708) / Vorfall in der Emsteker Straße (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5257501)

