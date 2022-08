Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Diebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 9. August 2022, 22.00 Uhr und Mittwoch, 10. August 2022, 8.00 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung im Eilersweg und entwendete eine Handtasche samt Inhalt. Anschließend wurde mit der erlangten EC-Karte Geld abgehoben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 9. Juli 2022, 19.00 Uhr und Sonntag, 10. Juli 2022, 1.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein an einem Zaun am Sportstadion in der Steinfelder Straße verschlossen abgestelltes Herrenfahrrad der Marke KTM. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 5. August 2022, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenfahrrad der Marke Diamant, welches verschlossen auf einem Fußballplatz in der Handorfer Straße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Dinklage - Brand einer Altpapiertonne

Am Mittwoch, 10. August 2022, 04.45 Uhr brannte in der Badberger Straße eine Altpapiertonne aus bislang unbekannter Ursache vollständig ab. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage gelöscht.

Lohne - Müllsack geriet in Brand

Am Mittwoch, 10. August 2022, gegen 10.00 Uhr, geriet ein Müllsack, welcher sich in einem Putzwagen befand aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Vorfall ereignete in der Dinklager Straße. Durch Mitarbeiter der dortigen Fahrschule konnte der Brand frühzeitig entdeckt und mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Der Brandentdecker wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Personen vor Ort.

Vechta - Versammlung

Am Mittwoch, 10. August 2022, zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr, fand eine angezeigte Versammlung in Form einer Prozession anlässlich des Todes von Imam Hussain und seiner Familie in der Mühlenstraße statt. Die TeilnehmerInnen gingen im weiteren Verlauf durch die Innenstadt. Für den Abschluss fanden sie sich in der Hedwigstraße zusammen. In der Spitze nahmen ca. 250 Personen teil. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei. Zwischenzeitlich kam es zu Verkehrsbehinderungen.

