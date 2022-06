Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Falscher Techniker stiehlt Seniorin fünfstellige Geldsumme

Krefeld (ots)

Der Mann, den eine 77-Jährige am Mittwochmorgen (22. Juni 2022) in ihre Wohnung ließ, gab sich als Techniker aus. Angeblich sollte die Seniorin Fernsehen und Telefon neu bekommen, weshalb er bei ihr zu Hause einiges ausmessen müsse. Er ging mit ihr alle Zimmer ab und ließ sie die Schränke öffnen. Als er ihren Tresor entdeckte, bat er sie, ihn leerzuräumen, weil er hier wegen des vielen Metalls genauere Messungen vornehmen müsse. Die Krefelderin packte aus dem Tresor eine fünfstellige Geldsumme in eine Plastiktüte. Später verließ der Unbekannte in einem unbeobachteten Moment die Wohnung mitsamt dem Geld. Die Seniorin sah noch ein schwarzes mittelgroßes Auto über die Straße "Korekamp" davonfahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (212)

