Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Seniorenbetrug scheitert in der Bank

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (22. Juni 2022) wurde eine 85-Jährige aus Cracau am Morgen von einem Unbekannten angerufen, der behauptete, die Enkelin der Seniorin habe mit dem Fahrrad einen Jungen angefahren. Weil dieser dabei verstorben sei, befinde die Enkelin sich nun im Büro eines Rechtsanwalts und müsse mit einer fünfstelligen Geldsumme dort "ausgelöst" werden. Deshalb sollte die Seniorin Geld bei der Bank abheben und zusammen mit Schmuck zur Gladbacher Straße bringen. Um dabei telefonisch Kontakt halten zu können, wollte der Unbekannte außerdem die Handynummer der Seniorin wissen. Da die 85-Jährige sie nicht auswendig wusste, rief sie ihren Schwiegersohn an und fragte nach ihrer eigenen Nummer. Er und seine Frau, die Tochter der Seniorin, schöpften Verdacht.

Als die Krefelderin bei ihrer Bank ankam, um dort Geld aus ihrem Tresor zu holen, waren die Mitarbeiter bereits vom Schwiegersohn telefonisch informiert worden und fingen sie ab. Ihre Tochter hatte zwischenzeitlich die Polizei angerufen. Die Suche nach möglichen Tätern blieb erfolglos.

→ Mit welchen Betrugsmaschen müssen Senioren rechnen? Wie reagiert man am besten darauf? Antworten auf diese und weitere Fragen geben wir Ihnen hier: https://krefeld.polizei.nrw/senioren (211)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell