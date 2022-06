Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Drei Männer greifen Paar mit Elektroschocker an

Krefeld (ots)

An einem Supermarkt auf der Schönwasserstraße bemerkte eine Frau am Dienstag (21. Juni 2022) gegen 18:30 Uhr, dass drei Männer gerade die Innentaschen ihrer Fahrradtaschen entwendeten. Kurz darauf fanden sie und ihr Mann die drei im Schönwasserpark auf Höhe des Giesenwegs, zusammen mit den gestohlenen Taschen. Die drei Täter griffen die beiden mit einem Elektroschocker an und flüchteten schließlich. Die Frau und ihr Mann wurden leicht verletzt.

Dank eines Zeugen konnten die herbeigerufenen Polizeibeamten den zurückgelassenen Elektroschocker und das Fahrrad eines Täters am Glockenspitz sicherstellen. Die drei Männer waren rund 30 Jahre alt und alkoholisiert. Sie hatten kurze Haare, trugen Kappen und waren mit alten Fahrrädern unterwegs. Die entwendeten Taschen sind blau und mit einem weiblichen Namen beschriftet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät: Wenn Sie Täter wiedererkennen, sprechen Sie diese nicht selbst an. Sie bringen sich dabei in Gefahr. Rufen die 110 an und halten sie die Polizei über den Aufenthaltsort der Täter auf dem Laufenden. (208)

