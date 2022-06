POL-KR: Nachtrag zur Pressemittelung Nr. 202: Unbekannter stößt Frau von Pedelec: Verdächtiger gefasst

Krefeld (ots) - Am Dienstag (14.06.2022), gegen 18:00 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Am Schicksbaum und Am Kempschen Weg zwei Personen leicht verletzt. Ein 62-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Straße Am Schicksbaum in Richtung Gatherhof. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Ford ...

mehr