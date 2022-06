Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Benrad-Nord: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - PKW kippt auf die Seite

Krefeld (ots)

Am Dienstag (14.06.2022), gegen 18:00 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Am Schicksbaum und Am Kempschen Weg zwei Personen leicht verletzt.

Ein 62-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Straße Am Schicksbaum in Richtung Gatherhof. Zeitgleich befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Ford dieselbe Straße in entgegengesetzte Richtung und wollte nach links auf die Straße am Kempschen Weg abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw, wobei der Ford auf die Seite kippte. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in Krefelder Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (204)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell