POL-KR: Geschwindigkeitskontrollen in der 25. Kalenderwoche

Tönisvorst (ots) - Rund 15 Wochen nach Kriegsbeginn hat das Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor mehrere Versorgungslinien für die notleidenden Menschen in der Ukraine etabliert. Bereits seit den ersten Kriegstagen liefert die "Notapotheke der Welt" medizinische Hilfsgüter über das westukrainische Ternopil in alle Landesteile der Ukraine. In den letzten ...

mehr