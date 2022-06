Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Lkw erfasst Radfahrerin - 79-Jährige in Lebensgefahr

Krefeld (ots)

An der Kreuzung von Bergstraße und Traarer Straße hat ein Lkw am Mittwoch (22. Juni 2022) gegen 10:10 Uhr eine Radfahrerin erfasst. Die 79-jährige Krefelderin geriet unter den Lkw, als der 70-jährige Fahrer gerade rechts abbog. Mitarbeiter einer benachbarten Arztpraxis leisteten sofort Erste Hilfe. Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Derzeit schwebt sie in Lebensgefahr.

Nach Augenzeugenberichten sollen ein Mann und eine Frau, möglicherweise eine Postbotin, den Unfall beobachtet haben. Die Polizei bittet diese und weitere Zeugen, sich unter 02151 6340 zu melden. (209)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell