Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Baumarkt

Wie der Polizei gestern bekannt wurde, kam es am Dienstag, den 2. August 2022, gegen 12.00 Uhr am Krumme Kamp, in einem dortigen Baumarkt, zu einem Diebstahl. Zwei bislang unbekannte Personen, eine männliche und eine weibliche, entwendeten mehrere Akkus und entfernten sich mit einem grünen Opel Astra, Kombi. Die beiden Personen konnten wie folgt beschrieben werden: die männliche Person war ca. 55 bis 60 Jahre alt, von kräftiger Statur und ca. 180 cm groß. Die weibliche Person ist etwa gleichen Alters, hatte ebenfalls eine kräftige Statur und lange schwarze Haare. Zur Tatzeit trug sie ein langes Sommerkleid mit Blumenmuster. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 15.10 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Ostrhauderfehn die Florianstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Zudem waren an dem Fahrzeug gefälschte TÜV-Plaketten und Zulassungssiegel angebracht. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Wohngebäude

Am Mittwoch, den 10. August 2022, zwischen 07.00 Uhr und 10.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Personen die Fensterscheibe eines Wohngebäudes am Alten Friesoyther Kanal. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 14.25 Uhr befuhr eine 45-jährige Frau aus Werlte mit ihrem PKW die Loruper Straße in Richtung Lorup. Als sie nach links auf ein dortiges Grundstück abbiegen wollte, kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem 22-Jährigen aus Werlte, der die 45-jährige mit seinem Kraftroller überholen wollte. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Barßel - Flächenbrand

Am Mittwoch, den 10. August 2022, gegen 17.38 Uhr kam es in der Schleusenstraße zu einem Flächenbrand. Nachdem auf einem dortigen Feldstück Drescharbeiten durchgeführt worden waren, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Teilstück des Feldes in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr aus Barßel und Scharrel wurde der Brand gelöscht.

