Cloppenburg - Ladendiebstahl endet in Rangelei

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 12.20 Uhr, steckte eine Gruppe von Jugendlichen mehrere Energy-Getränkedosen in ihre mitgeführten Sachen ein und wollten den Kassenbereich eines Verbraucherbmarktes in der Cappelner Straße passieren, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem ein Ladendetektiv die Gruppe ansprechen wollte, kam es zu einer Rangelei um die entwendete Ware mit den Jugendlichen. Dabei wurde der 43-jährige Ladendetektiv mit der Faust geschlagen, einem weiteren Mitarbeiter wurde die Kleidung zerrissen. Die Jugendlichen konnten samt Ware fliehen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei zwei jugendliche Tatverdächtige aus dem Landkreis Cloppenburg antreffen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Weitere Jugendliche sind namentlich noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Jugendliche Ladendiebe flüchten

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, 18.38 Uhr, steckten vier Personen Alkohol und Nahrungsmittel in einem Verbrauchermarkt in der Inselstraße ein und wurden dabei von einem Mitarbeiter ertappt, welche die vier Personen ansprach. Daraufhin schrien sie lautstark herum und wurden gegenüber dem Mitarbeiter handgreiflich. Dabei warfen sie einen Teil der Ware zurück in die Regale und flüchteten. Ein jugendlicher Tatverdächtiger aus dem Landkreis Cloppenburg konnte im Rahmen der Fahndung im Nahbereich eingetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Diebstahl

In der Zeit von Samstag, 4. Juni 2022, 23.00 Uhr, und Montag, 6. Juni 2022, 9.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei Fahrräder der Marken Lehmkuhl und Pegasus sowie eine Kiste Bier aus einem Garten im Achterort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Emstek - Diebstahl

Am Dienstag, 7. Juni 2022, zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse aus einem unverschlossenen Pkw, welcher in der Goethestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Lindern - Buntmetalldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 3. Juni 2022, 18.00 Uhr und Dienstag, 7. Juni 2022, 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Kupferfallrohr von einem Einfamilienhaus in der Straße Zum Berg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Cloppenburg - Zigarettenautomatenaufbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 7. Juni 2022, 22.00 Uhr und Mittwoch, 8. Juni 2022, 5.58 Uhr, sprengte eine bislang unbekannte Person einen Zigarettenautomaten im Lankumer Ring auf und entwendete Waren und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Am Donnerstag, 9. Juni 2022, gegen 00.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Tankstelle in der Cloppenburger Straße einzubrechen. Dabei wurde die Person von dem Inhaber gestört und flüchtete zu einem Pkw. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Lastrup - Einbruch in eine Tankstelle

Am Donnerstag, 9. Juni 2022, um 01.25 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in eine Tankstelle in der Vlämischen Straße ein und entwendeten Zigaretten. Dabei wurden sie durch aufmerksame Zeugen gestört und flüchteten mit einem Pkw. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Bühren - Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 31. Mai und Dienstag, 7. Juni 2022, 18.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem unbewohnten Objekt eines Wohnhauses in der Husumer Straße und entwendeten mehrere Gegenstände wie Buntmetall, einen Rasenmäher, einen Kinderwagen und Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 6. Juni 2022, 20.00 Uhr und Dienstag, 7. Juni 2022, 9.00 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person alle Glasscheiben der Bushaltestelle "Försterei" in der Dorfstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 8. Juni 2022. Gegen 7.44 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Wilke-Steding-Straße beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 11.47 Uhr, fuhr eine 47-jährige Frau aus Löningen mit einem Auto auf der Angelbecker Straße, obwohl ihr zuvor rechtskräftig die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Höltinghausen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 13.45 Uhr, wollte eine 36-jährige Autofahrerin aus Höltinghausen von einem Grundstück auf die Kirchstraße aufbiegen. Dazu fuhr sie auf den auf den Geh- und Radweg, wo es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden 30-jährigen Fahrradfahrerin aus Höltinghausen kam. Durch den Unfall wurde die 30-Jährige leicht verletzt.

Essen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 17.20 Uhr, fuhr eine 72-jährige Autofahrerin aus Bakum auf der Beverner Straße in Richtung Essen. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Wallenhorst fuhr zu dieser Zeit auf der Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Die Autofahrerin aus Bakum übersah die rote Ampel und es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit der Frau aus Wallenhorst. Die Bakumerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 17.08 Uhr, wollte eine 42-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg von einem Grundstück auf die Albert-Einstein-Straße nach rechts abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 25-jährigen Autofahrer aus Cloppenburg, der von links kam. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 6. Juni 2022, 19.00 Uhr und Dienstag, 7. Juni 2022, 7.50 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person den linken Außenspiegel eines VW Up, welcher im Herzog-Erich-Ring kurz vor dem Bahnübergang geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 8. Juni 2022, um 9.50 Uhr, kam es auf der Ambührener Straße/Varrelbuscher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einer leicht verletzten Person. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Stuhr bog aus der Ambührener Straße in Richtung Molbergen nach links ab und es kam zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten 82-jährigen Autofahrer aus Garrel, der aus Richtung Molbergen kam. Der Stuhrer wurde bei dem Unfall schwer, der Garreler leicht verletzt.

