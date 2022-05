POL-PPKO: Forum Mittelrhein musste wegen einem verdächtigen Gegenstand geräumt werden...

Koblenz (ots) - Am Sonntagabend (22.05.2022) um 23:08 Uhr wurde der Polizei in Koblenz eine männliche Person gemeldet, welch im Florinsmarkt Passanten anpöbeln und mit einem Hammer auf Verkehrsschilder einschlagen würde. Vor Ort konnten die Polizeikräfte einen 26-jährigen Mann antreffen und kontrollieren. Hierbei wurde auch ein Hammer und eine "halbe" Schere bei ihm aufgefunden. Um Beschädigungen an den ...

