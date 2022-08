Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern (Oldenburg) - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 10. August 2022, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 11. August 2022, 17.00 Uhr, kam es in der Von Galen Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte den Glaseinsatz einer Außenleuchte, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957-967790) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 12. August 2022, gegen 17.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Hagenstraße Ecke Osterstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg beabsichtigte vom linksseitigen Geh- und Radweg der Hagenstraße kommend die Osterstraße im Bereich einer Ampelanlage zu überqueren. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg, die ordnungsgemäß den Geh- und Radweg entlang der Osterstraße stadteinwärts befuhr. Durch den Zusammenstoß kam die 60-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 13. August 2022, gegen 01:15 Uhr, kam es im Werner-Eckart-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Straße Werner-Eckart-Ring und kam nach links von der Straße ab. Der PKW kollidierte mit einem Gartenzaun. Der 43-jährige blieb unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell