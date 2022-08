Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 12.08/13.08.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Ramsloh - Diebstahl -

Am 12.08.2022, in der Zeit von 10:00h bis 18:00h, entwendet ein bislang unbekannter Täter das vordere Kennzeichen eines VW, der DLRG Ortsgruppe Saterland, welcher am "Hollener See" in 26683 Ramsloh abgestellt war. Wer Hinweise zum Diebstahl machen kann möge sich bitte mit der Polizei in Friesoythe (0449193160) in Verbindung setzen.

Barßel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person-

Am 12.08.2022, gegen 13:05h, beabsichtigt eine 58-jährige "Barßelerin" mit ihrem Pkw von der "Pestalozzistraße" nach links auf die "Friesoyther Straße" abzubiegen. Hierbei übersieht sie einen von vorne kommenden 69-jährigen Fahrradfahrer ebenfalls aus der Gemeinde Barßel. Es kommt zu einem leichten Zusammenstoß wodurch der 69-jährige leicht verletzt wird.

Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 13.08.2022, gegen 07:45h, befuhr ein 57-jähriger Altenoyther mit seinem Pkw die "Altenoyther Straße" in 26169 Friesoythe/ OT Altenoythe, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dem 57-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den 57-jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell