Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Buntekuh

PKW-Aufbrecher nach Flucht durch Polizei gefasst

Lübeck (ots)

In der vergangenen Nacht (08.06.) wurden in Lübeck-Buntekuh insgesamt 3 PKW aufgebrochen. Der Tatverdächtige konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden. Ein eingesetzter Polizeihund half bei der Rekonstruktion des Fluchtweges. Gegen 02:00 Uhr rief eine Anwohnerin aus der Susekoppel in Lübeck über Notruf die Polizei, nachdem sie von der Alarmanlage ihres PKW Hyundai i20 geweckt wurde. Sie eilte daraufhin zu ihrem Fahrzeug und sah wie sich ein Mann in Richtung Ziegelstraße entfernte. Außerdem bemerkte sie, dass eine Seitenscheibe offensichtlich eingeschlagen wurde und Gegenstände aus dem Auto fehlten. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagen führte zur Festnahme eines 34-jährigen Lübeckers. Der Mann wurde durch Beamte des 4. Polizeireviers in der Klipperstraße zunächst kontrolliert, da die Täterbeschreibung auf ihn zutraf. In der Zwischenzeit konnten noch zwei weitere Fahrzeuge (VW Golf IV sowie Mercedes A-Klasse) durch die Polizei festgestellt werden, die in umliegenden Straßen offensichtlich aufgebrochen und nach möglichem Stehlgut durchsucht worden sind. Ein ebenfalls eingesetzter Polizeihund konnte vom Tatverdächtigen aus den Fluchtweg "rückwärts" rekonstruieren. Er führte die Beamten hierbei zu dem beschädigten Fahrzeug. Das Stehlgut konnte ebenfalls auf dem Fluchtweg durch die Polizei aufgefunden werden. Vermutlich hatte sich der Täter diesem auf der Flucht entledigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell