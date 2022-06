Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Kücknitz

Diensthund bei Suche einer verdächtigen Person erfolgreich

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (02.06.2022) wurde für die Suche nach einer verdächtigen Person in Kücknitz ein Diensthund angefordert. Die Person sollte zuvor unten herum gänzlich unbekleidet in ein Waldstück gelaufen sein. Sie konnte durch den Hund aufgespürt und anschließend in eine Klinik gebracht werden.

Gegen 13:10 Uhr meldeten Passanten der Polizei in Kücknitz, dass sie einen unten herum nackten Mann im Hirtenbergweg gesehen hätten. Nach Ansprache ist dieser in ein angrenzendes Waldgebiet gelaufen. Die Beamten der Polizeistation Kücknitz fanden lediglich Hose und Schuhe des Mannes sowie in der Hose ein Portemonnaie, das den Ausweis der Person enthielt.

Die Polizisten forderten daraufhin einen Personenspürhund der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Lübeck an. "Buddy" machte sich mit seinem Herrchen auf den Weg nach Kücknitz und nahm die Fährte auf. Nach etwas über 500 Metern konnte der Hund den Gesuchten auf einem angrenzenden Grundstück ausfindig machen und schlug an. Der 52-jährige Mann aus Lübeck versteckte sich zum Teil unter einer Plane.

Der Mann war stark alkoholisiert und schien offensichtlich erkrankt zu sein. Er erbat medizinische Hilfe und wurde durch einen RTW zur medizinischen Untersuchung sowie Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

