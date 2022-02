Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Elektroroller gestohlen

Gronau (ots)

Einen E-Scooter haben Unbekannte am Donnerstag in Gronau entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug vom Typ Xiaomi Mi-Scooter S1 hatte verschlossen vor einer Schule an der Laubstiege gestanden. Dort kam es zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

