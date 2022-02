Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brandstifter gesucht

Vreden (ots)

Am 06.12.2021 wurde gegen 13:45 Uhr in Vreden auf der Overbergstraße vor einem Wohnhaus ein parkender Pkw in Brand gesetzt. Nur aufgrund der frühen Brandentdeckung und sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte der Brand rechtzeitig bekämpft werden, so dass ein größerer Schaden ausblieb. Eine Videokamera zeichnete einen männlichen, mit einer Sturmhaube maskierten Tatverdächtigen auf. Der Verdächtige entfernte sich von dem betroffenen Pkw und fuhr mit einem auffälligen Herren-Mountainbike in Richtung Stadtmitte davon. Wer kann Angaben zu dem im Fahndungsportal der Polizei NRW abgebildeten Tatverdächtigen oder zu dem Fahrrad machen?

Link zur Fahndung: https://polizei.nrw/fahndung/74822

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000

