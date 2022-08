Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 13.08.2022, in der Zeit von 07.00 bis 16.10 Uhr, wurde ein an der Westallee in Cloppenburg abgestellter Nissan Micra durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- / Ausparken beschädigt. Am Nissan entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg ...

